“Tarixi anlar yaşayırıq. Hərbi obyektlər şəhər mərkəzləri hədəfə alınır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib:

“Rusiya tarixi dəyişdirmək üçün güc tətbiq edir. NATO qüvvələri lazımi anda hərəkətə keçəcək. Rusiyanın hərbi qüvvələrinə qarşı quruda, dənizdə və havada biz də hərbi qüvvələrimizi hazır vəziyyətə gətirmişik. 100-dən çox döyüş təyyarəmiz hazır gözləyir”.

