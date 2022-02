“Rusiya ordusu Kiyev bölgəsinə daxil olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN televiziyası Ukraynanın Sərhəd Təhlükəsizliyi xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Bəzi mənbələr yazır ki, xüsusi təyinatlı rus hərbçilər Kiyevdən təqribən 30 kilometr məsafədədir.

Ukraynanın rəsmi mənbələrinin məlumatına görə, Ukraynanın müxtəlif bölgələrində şiddətli toqquşmalar davam edir.

