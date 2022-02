İstanbul Universitetində Xocalı soyqırımı anılacaq

Milli Məclisin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu fevralın 24-dən 26-dək Türkiyənin İstanbul şəhərində səfərdə olacaq.

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, deputatımız İstanbul Universitetində Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimində iştirak edəcək.

Tədbirdə bəşəriyyətə qarşı ən böyük cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımının qurbanları anılacaq, hadisəni əks etdirən fotolar və sənədlər iştirakçıların diqqətinə çatdırılacaq.

