Rus qüvvələri Ukrayna ordusuna məxsus təyyarəni vurub. Nəticədə 5 hərbçi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri açıqlama yayıb. Həmçinin bildirilib ki, Ukrayna ordusu paytaxt Kiyev yaxınlığında Rusiya ordusunun iki helikopterini vurub.

Ukrayna ordusu vurulan rus helikopterlərinin görüntülərini yayıb.

