Xəbər veridyimiz kimi, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin səhər saatlarında verdiyi əmrlə döyüş əməliyyatlarına başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya qüvvələri Ukraynanın kritik hərbi mərkəzlərini bombalayıblar. Müəyyən bölgələrdəki sərhəddən tankların Ukraynaya daxil olduğu bildirilir.

Ukrayna mediası Kiyev səmasındakı onlarla Rusiyaya məxsus helikopterin görüntülərini yayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

