Ukrayna ordusu çox sayda rus kəşfiyyatçısını əsir götürdü

Ukraynada çox sayda rus hərbçisi əsir düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Yampolski motoatıcı alayının iki rus hərbçisi ukraynalı hərbçilər tərəfindən əsir götürülüb. Çerniqov şəhəri yaxınlığında da ruslar ciddi müqavimətlə üzləşiblər.

Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zalujni bildirib ki, Rusiyanın 74-cü motoatıcı briqadasının kəşfiyyat tağımı çətin vəziyyətə düşdükləri üçün ukraynalı hərbçilərə təslim olublar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.