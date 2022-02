"Qarabağ"ın qapıçısı Emil Balayev Qazaxıstan klubuna keçəcək.

Metbuat.az meta-ratings.kz-a istinadən xəbər verir ki, qolkiper "Turan" klubu ilə anlaşıb.

məlumatda qeyd edilib ki, Ağdam təmsilçisi Balayevin "Turan"a keçməsinə razılıq verib.

