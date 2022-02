Dünyanın ən böyük gücləri hələ də uzaqdan tamaşa edir - Zelenski

“Dünyanın ən böyük gücləri hələ də müharibəni uzaqdan izləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Qərbin ötən gün açıqladığı sanksiyalar Rusiyanı dayandırmaq üçün yetərli olmayıb. Zelenski deyib:

“Dünən olduğu kimi, biz bu səhər də ölkəmizi təkbaşına müdafiə edirik. Dünyanın ən güclü qüvvələri uzaqdan baxırlar. Sanksiyalar Rusiyanı dayandıra biləcəkmi? Hava sahəmizdə və torpağımızda hələ də onları görürük. Xarici qüvvələr torpaqlarımızı işğal etməyə çalışır”.

