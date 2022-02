Ukraynada hazırda şiddətli döyüşlərin getdiyi ərazilərdən biri də Sumı bölgəsidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusu bölgədə rus qüvvələrinə ciddi müqavimət göstərir. Rəsmi mənbələrin məlumatına görə, Ukrayna ordusunun müqavimətini qıra bilməyən ruslar itkilər verərək bir neçə dəfə geri çəkilib. Hazırda Sumının mühasirədə olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Sumı bölgəsi Kiyevə gedən yol üzərində yerləşir. Ruslar Kiyevə gedən yollar üzərində keçid məntəqələri qurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.