Rusiyanın quru qüvvələri bu gün Kiyevə hücum edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilir ki, rus tankları artıq Kiyevə çatıb. Məlumata görə, hazırda Kiyev bombalanır. Müdafiə nazirinin köməkçisi Hanna Malyarın sözlərinə görə, yaxın saatlarda onlar rusların tanklarla Kiyevə hücum edəcəyini gözləyirlər.

İndiyə qədər 150-yə qədər insanın hücumlar nəticəsində həlak olduğu bildirilir.

