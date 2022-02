“Rus hərbçilər Ukrayna ordusuna məxsus bəzi hərbi texnikaları ələ keçirib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə nazirinin köməkçisi Anna Malyar açıqlama verib. O bildirib ki, ruslar Ukrayna ordusunun hərbi geyimlərini geyinərək, Obolon məhəlləsindən Kiyevin mərkəzi istiqamətində irəliləyirlər. Onların arxasında isə Rusiya ordusunun hərbi karvanı irəliləyir.

