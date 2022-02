​Məşhur aktrisa: “Ukraynadakı insanlar üçün dua edirəm”

Məşhur Hollivud aktrisası Ancelina Coli azadlıq mübarizəsində Ukrayna xalqına dəstək olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, paylaşımını instaqram hesabında yazıb:

“Bir çoxlarınız kimi mənim də dualarım Ukraynadakı insanlar üçündir. Mən və həmkarlarım Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İdarəsində bütün diqqətimizi köçkünlərin və qaçqınların müdafiəsi və əsas insan hüquqlarının təmin edilməsi üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. bölgədə.Biz artıq ölənlər və təhlükəsiz yerlər axtararaq evlərini tərk etməyə başlayanlar barədə xəbərləri görmüşük. Nə baş verə biləcəyini söyləmək hələ tezdir, lakin bu anın əhəmiyyətini - Ukrayna xalqı və beynəlxalq hüquqi nizam üçün bunu çox qiymətləndirmək mümkün deyil”, deyə Coli yazıb.

