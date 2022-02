"Ramzan Kadırov Kiyev yaxınlığında": Çeçen döyüşçülər paytaxta girməyə hazırlaşır - VİDEO

Rusiyanın sosial media seqmentlərində Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırova aid Kiyev yaxınlığında çəkildiyi iddia edilən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Kadırovun Ukraynaya uçduğu təyyarədən və çeçen döyüşçülərin olduğu məkandan video paylaşdığı əks olunub. Lakin görüntülərin harada çəkildiyi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Çeçenistan tərəfi də məsələ barədə açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, hələ bir neçə gün əvvəl KİV-lərdə çeçen döyüşçülərin Rusiya ordusuna dəstək üçün Ukrayna sərhədinə yerləşdiyi barədə görünütlər yayılmışdı.

