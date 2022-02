UEFA Çempionlar Liqasının finalı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən alınaraq, Fransanın paytaxtı Parisə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa futbol qurumunun İcraiyyə Komitəsi qərar qəbul edib.

Səbəb isə Rusiya və Ukrayna arasındakı hərbi məsələdir.

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının final oyunu Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki "Qazprom Arena" keçiriləcəyi planlaşdırılmışdı.

