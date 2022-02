Ötən gündən Kiyevə intensiv hücumlar edən Rusiya ordusu son məlumatlara görə, paytaxtın ətraf məhlələrinə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, Kiyevə daxil olan rus tanklarının üzərində SSRİ bayrağı var. Bununla bağlı sosial mediada görtüntülər yayılıb.

