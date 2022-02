Xarkovda Ukraynadan çıxmaq istəyən azərbaycanlıların qeydiyyatı başlayıb

Azərbaycanın Ukraynanın Xarkov şəhərindəki Fəxri Konsulluğu Vətənə geri dönmək istəyən vətəndaşlarımız üçün qeydiyyata başlayır.

Bu barədə Metbuat.az-a fəxri konsulluqdan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Xarkov, Çerniqov, Sumı, Poltava, Zaporojye, Dnepropetrovsk vilayətlərində yaşayan və Vətənə qayıtmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları qeydiyyatdan keçmək üçün fəxri konsulluğa müraciət edə bilərlər.

Azərbaycan vətəndaşaları bununla bağlı aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlamalıdırlar:

057 700 05 31

063 047 05 50

