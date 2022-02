"Zelenski bitərəf statusu müzakirə etməyə hazır olması barədə yalan danışır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında deyib.

“Prezident Zelenskinin əldən verdiyi fürsət hamıya məlumdur, ona görə də indi bu barədə başımızı ağrıtmağa ehtiyac yoxdur”, - nazir bildirib.

O əlavə edib ki, Ukraynanın demilitarizasiyası üzrə əməliyyatdan sonra ölkədə vəziyyət danışıqlara qayıdacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.