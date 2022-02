Dövlət Komitəsi Hövsanda iki nəfərin zorakılığına məruz qalan azyaşlı qıza baş çəkib

Ailə,Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrində yayılan, Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsi ərazisində azyaşlı qızın iki nəfər tərəfindən zorakılığa məruz qalması ilə əlaqədar daxil olmuş məlumat əsasında ailəyə səfər edilib.

Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Teymur Mərdanoğlunun Metbuat.az-a verdiyi məlumata görə, səfər zamanı azyaşlı ilə söhbət aparılıb.

Onun ilkin psixoloji vəziyyəti qiymətləndirilib. Hazırda azyaşlının təhsil və psixoloji reabilitasiyaya cəlb olunması istiqamətində işlər davam etdirilir.

