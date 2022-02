Ukraynalı hərbçilər rus qoşunlarının Kiyevin mərkəzinə girişinin qarşısını almaq üçün mərkəzi yollarda mövqe tutub.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, yayılan fotolarda hərbçilərin asfaltın üzərində uzanaraq ruslara qarşı mövqe tutduğu əks olunub. Qeyd edək ki, rusların Kiyevin ətrafındakı məhlələrinə daxil olduğu barədə xəbərlər yayılıb.

