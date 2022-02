“Tələfatın qarşısını almaq üçün Putini danışıqlar masasına dəvət edirəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib:

“Rusiyanın hücumları 2-ci dünya müharibəsini xatırladır. Rus tankları dinc insanları öldürərkən Avropanın etirazı yetərsiz qaldı. Aldığımız məlumatlara görə, düşmən məni 1 nömrəli hədəf, ailəmi isə 2 nömrəli hədəf seçib. Dövlət rəhbərini yox edərək, Ukraynanı siyasi olaraq yox etmək istəyirlər”.

