Rusiya prezidenti Vladimir Putin ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşməyə razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin dövlət televiziyası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Putin Çin sədri Si Cinpinlə telefon danışığı zamanı Zelenski ilə görüşməyə hazır olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Vladimir Zelenski rusiyalı həmkarını danışıqlar masasına çağırmışdı.

