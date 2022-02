Rus qüvvələri Kiyevi qərb hissədən mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tass xəbər agentliyi Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən belə məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, rus əsgəri Kiyevin yaşayış məntəqələrini atəşə tutmayacaq. Kiyev bələdiyyəsindən isə bildirilib ki, paytaxt müdafiə mövqeyini tutub.

