Çeçenistanın mərkəzi Qroznıda Rusiya ordusuna dəstək vermək üçün Ukraynaya getməyə hazırlaşan 10 min hərbçi bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar mərkəzi meydana toplaşıblar. Qeyd edək ki, ötən gün Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Milli Qvardiyanın rəhbərliyi ilə bir araya gəlmişdi.

.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.