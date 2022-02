UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkatma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində təşkil olunan tədbirdə Türkiyə "Qalatasaray"ının da rəqibi müəyyənləşib.

İstanbul təmsilçisi bu raundda İspaniyanın "Barselona" klubu ilə qarşılaşacaq. "Sarı-qırmızılar" cavab görüşünü evdə keçirəcək.

Qeyd edək ki, ilk matçlar martın 10-da, cavab görüşləri martın 17-də olacaq.

