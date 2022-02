Mədəniyyət naziri Anar Kərimov “Yüksəliş” müsabiqəsi ilə bağlı çağırış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir, bu barədə videomüraciətində bildirib.

A.Kərimov qeyd edib ki, artıq ikinci dəfədir təşkil olunan “Yüksəliş” müsabiqəsi cəmiyyətimizə bir çox istedadlı idarəçiləri tanıdıb: “Bu gün Azərbaycan öz tarixinin ən şanlı və məsuliyyətli dövrünü yaşayır”.

