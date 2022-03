“Google Maps” Ukraynadakı fəaliyyətini dayandırılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, “Google Maps” xəritə tətbiqinin Ukraynada dayandırılmasına səbəb müharibə başlayandan bəri hərbçilərin və mülki şəxslərin tətbiq vasitəsilə izlənilməsi ilə bağlı şikayətlər olub.

“Google” Ukraynadakı canlı trafik məlumatlarını müvəqqəti olaraq dayandırdığını, bunun ictimaiyyətin təhlükəsizliyi üçün edildiyini bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.