Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvülüyü ilə bağlı müraciəti imzalayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, bununla bağlı fotoları sosial media hesabında paylaşıb.



Qeyd edək ki, əksər siyasi ekspertlər bu addımın müharibəni daha da alovlandıracağını bildirirlər.

