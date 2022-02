Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə güclü raket hücumu həyata keçirib.

Metbuat.az "RBC-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, aketin atıldığı yer müəyyən edilib.

"Putin rejiminin daha bir cinayəti. Kiyevə “İsgəndər” ballistik raket hücumu edilib. Dəqiq yer və qurbanlar müəyyənləşdirilir", - daxili işlər nazirinin müşaviri Anton Qeraşenko Telegram kanalında məlumat verib.

