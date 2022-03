Ukraynada hərbi əməliyyatlar bu vaxta qədər davam edəcək - Rusiya açıqladı

“Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada məqsədinə çatana qədər xüsusi hərbi əməliyyatlar davam edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu açıqlama verib. O bildirib ki, mülki vətəndaşlara ziyan verməmək üçün lazım olan tədbirlər görülüb:

“Bildirmək istəyirəm ki, hücumlar sadəcə hərbi obyektlərə təşkil edilir. Bunu edərkən yüksək dəqiqliklə atəş açan silahlardan istifadə edilir. Ukraynada həyata keçirilən hərbi əməliyyatların məqsədi Rusiyanı Qərbdən yönələn hərbi təhdiddən qorumaqdır. Rusiya ordusu Ukrayna torpaqlarını işğal etmir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.