Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski ölkəsinin Gürcüstan və Qırğızıstandakı səfirləri geri çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zelenski özü məlumat verib.

"Dərhal Qırğızıstandan olan səfiri məsləhətləşməyə çağırırıq. Ukraynaya qarşı təcavüzə haqq qazandırdığına görə. Gürcüstan səfirini bizə kömək etmək istəyən könüllülərə maneçilik törətdiyinə, sanksiyalara amoral yanaşdığına görə dərhal geri çağırırıq", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

