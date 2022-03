Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyası (FINA) 2014-cü ildə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə verilmiş ordeni geri alıb.

Metbuat.az federasiyaya istinadən xəbər verir, Rusiya və Belarus üzgüçüləri beynəlxalq yarışlarda ölkələrini təmsil edə bilməyəcək.

İdmançılar turnirlərdə yalnız neytral statusda çıxış edə biləcəklər, üzgüçülər FINA himni və bayrağı ilə yarışacaqlar.

