Zelenksi Putinə MEYDAN OXUDU: Canımızı fəda edirik - Ayaqda alqışlandı

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Avropa Parlamentində çıxış edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Ukrayna xalqı birlik içində Putin rejiminə qarşı mübarizəni davam etdirəcək:

“16 uşaq öldü. Amma Putin hərbi obyektlər vuruldu deyir. Orada ən çox ruslar yaşayırdı. Orada ağıllı gənclər var idi. Ora (Xarkov) azadlıq meydanı və Avropanın ən böyük meydanıdır. Oraya raketlər atılır. Ən böyük şəhərlərimiz mühasirə altındadır. Bu gündən etibarən meydanlarımız nə adını daşıyırsa-daşısın bizim üçün azadlıq meydanı olamılıdır. Bütün meydanlar bizim üçün azadlıq meydanıdır. Avropanın bizi seçməsi üçün çalışırıq. Avropa üçün canımızı fəda edirik. Biz gücümüzü göstərdik. Siz də arxamızda olduğumuzu göstərin”.

Zelenski qeyd edib ki, Rusiya ordusu Ukraynada 6 minə yaxın itki verib. Zelenskinin çıxışı parlamentarilər tərəfindən ayaqda alqışlanıb.

