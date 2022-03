“Fransa Rusiya barədə bəyanatlarına fikir verməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinin köməkçisi Dmitri Medvedev belə açıqlama verib. O bildirib ki, Fransa Rusiyaya qarşı əsassız bəyanatlar səsləndirərək, iqtisadi hədələr irəli sürür. “İqtisadi müharibələrin tez-tez real müharibələrə çevrildiyini unutmayın” - deyə Medvedev bəyan edib.

