“Belarus ordusu Ukraynadakı hərbi əməliyyatlara qoşulmadı və qoşulmur”.

Metbuat.az Ria novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko belə açıqlama verib. Prezident bildirib ki,o, Belarus ordusunun hərbi əməliyyatlara qatılmadığını sübut etməyə hazırdır.

“Sonrakı günlərdə də hərbi əməliyyatlara qoşulmağı planlaşdırmırıq. Çünki buna ehtiyac yoxdur”- deyə Lukaşenko bəyan edib.

