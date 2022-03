İstehlaka yararsız və istifadə müddəti bitmiş 13 adda, 15 444 kq müxtəlif növ süd məhsulları və qatqıları “Təmiz Sumqayıt-Kənan” MMC-yə məxsus tullantıların zərərsizləşdirilməsi poliqonunda məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, məhvetmə prosesi üçün müraciəti “AZ FP CO LTD” MMC edib.

