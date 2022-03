ŞOK İDDİA: Putin ailə üzvlərini Sibirdəki sığınacağa göndərib - Özü isə...

Rusiyanın elm adamı Valeri Solovey prezident Vladimir Putinin ailə üzvlərini Sibirdəki “Yeraltı şəhər”də saxladığını irəli sürüb.

Metbuat.az Türkiyənin “Hurriyet” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, elm adamının sözlərinə görə, yüksək texnologiya ilə təchiz edilən sığınacaq Altay dağlarında yerləşir və mümkün nüvə müharibəsindən qorunmaq üçün nəzərdə tutulub. Solovey bu məlumatı Kremldəki mənbələrdən əldə etdiyini irəli sürüb. Vladimir Putin isə Moskvadan işlərini davam etdirir.

Qeyd edək ki, Valeri Solovey ötən həftə prezident Vladimir Putinin psixoloji probleminin olduğunu iddia etmişdi. Bu sözlərinə görə, elm adamı nəzarətə götürülmüş, 7 saat sorğu-sualdan sonra sərbəst buraxılmışdı.

