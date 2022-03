"Canlı Qayıt" Fondu rus ordusunun hərflərlə işarələnməsinin mənasını açıqlayıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə fondun feysbuk səhifəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, geyimində və ya texnikasında “Z” işarəsi - Rusiya ordusunun şərq qüvvələrini, kvadrat içərisində “Z” işarəsi - Krım qüvvələrini, “V” - dəniz piyadalarını, “A” - xüsusi təyinatlı qüvvələrini, “O” - Belarusdan gələn əsgərləri, “X” isə Çeçenistandan gələn kadırovçuları tanıdır.

