ABŞ hava məkanını Rusiya təyyarələrinə bağlayır.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Co Bayden ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası və Senatı qarşısında çıxışında bəyan edib.

“Biz müttəfiqlərimizə qoşularaq ABŞ-ın hava məkanını Rusiya təyyarələrinin uçuşları üçün bağlayırıq”, - deyə prezident qeyd edib.

“The Wall Street Journal” nəşri isə yazır ki, qərar 24 saat ərzində qüvvəyə minəcək.

Gülər Seymurqızı

