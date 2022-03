Ukraynanın Azərbaycandakı Səfirliyi ukraynalılar üçün humanitar yardımın toplanması məqsədilə xüsusi bank hesabı açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir Vladislav Kanevski sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. O qeyd edib ki, Ukraynanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi Ukraynaya humanitar yardımın toplanması üçün Azərbaycan manatında xüsusi bank hesabı açılıb.

V. Kanevski Ukrayna xalqına dəstək verən insanlara təşəkkürünü ifadə edib.

