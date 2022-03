Müğənni Ülviyyə Namazova Rusiyada avtomobil qəzasına düşüb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə sənətçi Rostov şəhərindən Moskvaya gedərkən baş verib. Bu haqda Ülviyyə özü məlumat verib. İfaçı hazırda vəziyyətinin orta qiymətləndirildiyini bildirib:

"Həyatda qəzalar qaçılmazdır. Rostovdan Moskvaya gedəndə başımıza iş gəldi. Ağır qəzaya düşdük. Qarşıda dəmir sədd olmasa idi, vəziyyət daha ağır olardı. Dünən Bərdəyə gəldik".

