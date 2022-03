XİN: "Azərbaycan bundan sonra da beynəlxalq sülhə töhfə vermək səylərini əsirgəməyəcək"

Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzvlüyünün 30-cu ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bəyanatda qeyd olunub:

"2 mart 2022-ci il tarixində Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 30-cu ili tamam olur.

Azərbaycan ərazilərinin silahlı təcavüzə məruz qalması dövrünə təsadüf edən BMT-yə üzvlüyünün ilk illərində bu mötəbər təşkilat tərəfindən Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığına qətiyyətli dəstək ifadə edilib. Həmin mürəkkəb dövrdə işğalın yaratdığı ağır humanitar fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində də BMT tərəfindən Azərbaycana əhəmiyyətli dəstək göstərilmişdir.

Təqribən 30 il sonra BMT Nizamnaməsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası öz ərazilərini işğaldan azad etdi və hal-hazırda həmin ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və yenidənqurma işləri həyata keçirilir. Bu işlərdə, o cümlədən ərazilərin minalar və digər partlayıcılardan təmizlənməsi, məcburi köçkünlərin təhlükəsiz və ləyaqətli geri qayıdış hüququnun təmin edilməsi istiqamətində də Azərbaycan BMT və onun ixtisaslaşmış qurum və təsisatları ilə əməkdaşlığı davam etdirir.

Ötən üç onillik ərzində Azərbaycan özünü BMT-nin məsuliyyətli üzvü kimi sübut edib. BMT Nizamnaməsində əksini tapmış məqsəd və prinsiplərə nail olmaq istiqamətində öz dəyərli töhfələrini vermək üçün Azərbaycan Respublikası BMT-nin fəaliyyətinin hər üç istiqaməti – sülh və təhlükəsizlik, davamlı inkişaf və insan hüquqlarının qorunması və təşviqi üzrə qurumun fəaliyyətinə fəal şəkildə cəlb olunub. Təsadüfi deyildir ki, BMT üzv dövlətlərinin mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illər üzrə qeyri-daimi üzvü seçilib.

Azərbaycan BMT mandatı əsasında fəaliyyət göstərən sülhməramlı əməliyyatlara, 2030-cu il Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyində əksini tapmış məqsədlərin icrasına, insan hüquqlarının qorunması və təşviqi sahəsində beynəlxalq fəaliyyətə və ənənəvi və yaranmaqda olan qlobal risk və təhdidlərə qarşı mübarizəyə dəyərli töhfələr verib.

COVID-19 pandemiyasının ortaya çıxdığı ilk vaxtlardan başlayaraq Azərbaycan Respublikası, Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində BMT çərçivəsində pandemiyaya qarşı mübarizədə birgə məsuliyyət, gücləndirilmiş həmrəylik və beynəlxalq əməkdaşlığı təşviq edən qlobal əhəmiyyətli mühüm təşəbbüslərlə çıxış etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər əsasında baş tutmuş BMT Baş Assambleyasının COVID-19-a qarşı mübarizəyə həsr olunmuş xüsusi sessiyası, COVID-19 əleyhinə peyvəndlərə bərabər, ədalətli və universal əlçatanlığın təmin edilməsi mövzusunda 2021-ci il ərzində BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası və Baş Assambleyasında qəbul edilmiş qətnamələr və pandemiyadan sonrakı qlobal bərpa məsələlərinə həsr olunan digər təşəbbüslər Azərbaycan Respublikasının bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıqda mühüm və nümunəvi rol oynadığından xəbər verir.

Beynəlxalq hüququn və çoxtərəfliliyin sadiq müdafiəçisi olaraq Azərbaycan Respublikası, bundan sonra da BMT-nin etibarlı tərəfdaşı olmağa davam edəcək və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə əlavə töhfələr vermək istiqamətində öz səylərini əsirgəməyəcək".

