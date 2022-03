Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannis Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ölkəsinə səfərə dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, K.Yohannisin Azərbaycan Prezidentinə səfərə dəvətlə bağlı məktub göndərib.

Qeyd edək ki, bu il iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyidir.

