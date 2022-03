Avropada qazın qiyməti yüksəldi - Yeni qiymət 1000 kubmetr üçün 1900 dollar həddindədir

"Avropada qazın qiyməti 2021-ci il dekabrın 22-dən bəri ilk dəfə olaraq 1000 kubmetr üçün 1900 dollardan yuxarı qalxıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Londonun ICE birjası çərşənbə günü birjada keçirilən ticarət əməliyyatlarının nəticəsinə əsasən məlumat yayıb.

Qaz qiymətlərinin yüksəlməsi birja kotirovkalarının artması Rusiya prezidenti Vladimir Putindən sonra ABŞ, Aİ, Böyük Britaniya, eləcə də bir sıra digər dövlətlərin Rusiyanın bir sıra hüquqi və fiziki şəxslərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyini elan etməsi fonunda müşahidə olunur.

Qeyd olunur ki, neftin qiymətinin 2014-cü ilin iyun ayından bəri ən yüksək həddə qalxmasından sonra qazın qiyməti də artmağa başlayıb.

