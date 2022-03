Məlum olduğu kimi, hazırda Rusiya və Ukrayna arasında müharibə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynın paytaxtı Kiyev də daxil olmaqla bir çox şəhərlər bombalanaraq tanınmaz hala düşüb. “Kanal 24” telekanalı bir neçə şəhərin əvvəlki və indiki vəziyyətini əks etdirən fotoları yayımlayıb:

