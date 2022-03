​“Media könüllüləri” proqramına qeydiyyat başladı

“Media könüllüləri” proqramına yenidən qeydiyyat başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi media sahəsinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihələr çərçivəsində gənclərin potensialından daha səmərəli istifadə etmək, onların fərdi və peşəkar inkişafına şərait yaratmaq, media sahəsində gənclərin fəal iştirakını və yaradıcı-innovativ potensialını stimullaşdırmaq, eyni zamanda ölkədə könüllülük hərəkatına dəstək olmaq məqsədi ilə “Media könüllüləri” proqramına yenidən qeydiyyat elan edir.



Ətraflı məlumat almaq üçün suallarınızı [email protected] e-poçt ünvanına göndərə bilərsiniz.

