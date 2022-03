Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları həyata keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın 7 bankı “SWIFT”dən çıxarılıb. Qərar Avropa Birliyinin rəsmi qəzetində yayımlanıb. Qərarə görə, bankların beynəlxalq sistemlə əlaqəsi 10 gündən sonra başa çatacaq. Həmçinin, Rusiyanın Birbaşa İnvestisiya Fondu layihələrinə qoşulması da qadağan edilib.

