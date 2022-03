“Rusiya müzakirələrə hazırdır. Lakin Ukrayna tərəfinin iştirakı hələlik dəqiq deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremldən belə açıqlama verilib. Bildirilib ki, rus heyəti axşam saatlarına qədər Ukrayna tərəfini gözləyəcək.

Qeyd edək ki, bu günə planlaşdırılan görüş bəzi məsələlərə görə hələlik baş tutmayıb.

