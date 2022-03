Avropa İttifaqından Rusiyaya NÖVBƏTİ ZƏRBƏ: Avronun tədarükü qadağan edildi

Avropa İttifaqı Rusiyaya avro əskinaslarının tədarükünə qadağa qoyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadağalara əsasən Rusiya Birbaşa İnvestisiya Fondu tərəfindən birgə maliyyələşdirilən gələcək layihələrə investisiya qoymaq, iştirak etmək və ya digər şəkildə töhfə vermək qadağandır. Bu barədə Aİ Şurasının saytındakı bəyanatda deyilir .

Xüsusilə, avro əskinaslarının Rusiyaya və ya Rusiyada hər hansı şəxs və ya quruma, şirkətə və ya quruma, o cümlədən hökumətə və Rusiya Mərkəzi Bankına satılması, çatdırılması, köçürülməsi və ya ixracı və ya Rusiya ərazisində istifadə edilməsi də mümkün olmayacaqdır.

Həmçinin, Rusiya Birbaşa İnvestisiya Fondu tərəfindən birgə maliyyələşdirilən gələcək layihələrə investisiya qoymaq, iştirak etmək və ya digər şəkildə töhfə vermək də sadalanan qadağalar sırasındadır.

Məlumat üçün qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Rusiyanın yeddi bankını SWIFT beynəlxalq banklararası ödəniş sistemindən - "Otkritie", "Novikombank", "Promsvyazbank", "Bank of Russia", "Sovcombank", "VTB", və "VEB.RF",-dən ayırıv. Müvafiq qərar martın 12-dən qüvvəyə minəcək.

