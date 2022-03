"Zelenskinin bu tələbini müzakirə etməyə hazırıq" - Sergey Lavrov

“Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin təhlükəsizlik zəmanətinə dair tələbini müzakirə etməyə hazırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib.

“Qərb Rusiyanın önünə yeni bir “dəmir pərdə” endirməyə qərar versə, təşvişə düşməyəcəyik və inkişaf etmək fürsəti tapacağıq.

Moskva Zelenskinin təhlükəsizlik zəmanətinə daiz tələbini müzakirə etməyə hazırdır. Moskvanın hədəfi Ukraynanın hərbisizləşdirilməsidir, ancaq ukraynalılar öz liderlərinə qərar verməlidirlər”.

