Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynada gedən hərbi əməliyatlarda həlak olan hərbçilərinin sayını açıqlayıb.

Metbiat.az Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda indiyə kimi Rusiya tərəfindən 498 nəfər həlak olub, 1597 nəfər isə yaralanıb.

Rusiya MN Ukrayna tərəfinin isə əməliyyatlarda 2870-dən çox itki verdiyini açıqlayıb.

